 

“Ого! Огонь”. Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой

21.12.2021, 12:48, Новости дня
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“Новогодняя атмосфера, невероятные люди рядом и шикарный наряд, в котором чувствуешь себя волшебно и восхитительно. С нетерпением ждем Новый 2022 год вместе с телеканалом “Тет”, – написала она.

В ролике актрисы предстали в платьях с глубокими декольте. Они попрыгали перед камерой, держа в руках бенгальские огни.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“Ого! Огонь”, – прокомментировал подписчик odnorog.viktor.

“Очень крутые девушки”, – отметил bogdan11051105.

Контекст:

Ирина Сопонару и Анна Саливанчук, кроме сериала “Однажды под Полтавой, известны и по другим проектам. Сопонару участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” .

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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