 

Eвропейцы пытаются пережить новый локдаун накануне Рождества

21.12.2021, 12:46, Новости дня
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Жители разных стран Европы недовольны попытками властей ввести принудительную вакцинацию и новый локдаун накануне Рождества. Пока бельгийцы выходят на массовые акции протеста против новых санитарных ограничений, жители соседней Голландии, где уже ввели ещё более строгие меры, спешат приехать в Бельгию за покупками к празднику, передаёт Euronews.

Тысячи людей собрались в воскресенье в Брюсселе на третью демонстрацию против санитарных ограничений. После двух предыдущиъ манифестаций, которые ознаменовались всплеском насилия, эта акция прошла мирно. Протестующие выступают против правительственных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» — в частности, против ковид-паспортов и обязательной вакцинации медработников. 

А соседи-голландцы едут в Бельгию за глотком свободы и на шоппинг. В Нидерландах карантин ещё строже, и все второстепенные магазины закрыты до середины января. 

ТУРИСТ: Мы приехали вчера. Давно уже хотели провести день с друзьями, посидеть на террасе кафе. Мы останемся здесь подольше, потому что дома всё закрыто. 

ТУРИСТКА: Мы спланировали эту поездку ещё до локдауна, и хорошо, что вот так получилось. 

Торговые улицы в Нидерландах пустынны, а рождественские планы людей нарушены: с воскресенья в стране действует пятый по счёту локдаун в ответ на всплеск случаев заражения коронавирусом штамма «омикрон». Эта новость стала неожиданностью для голланцев в преддверии Рождества и Нового года.

Суббота была последним днём, когда датчане могли посетить культурные мероприятия: театры, музеи, кинотеатры и выставочные залы закрылись по меньше мере на четыре недели. Некоторые задаются вопросом, насколько это эффективно.

ПРОХОЖАЯ: Я вот думаю, что ограничения, конечно, надо вводить — но может быть, стоит подумать о том, какие именно ограничения? Потому что вот закрывают кинотеатры, где люди все вместе смотрят фильмы, не разговаривая друг с другом. Но не рестораны, где обедают или ужинают все вместе. Для меня всё это непонятно, я не улавливаю логику. Но это уже проблема правительства. 

В Австрии решили подсластить пилюлю очередного локдауна: магазины, которым было предписано закрыться, работали всё воскресенье, хотя обычно они по воскресеньям закрыты. Власти, правда, предупредили, что это единственное исключение — и оно не должно рассматриваться как прецедент. 

Дата выхода в эфир 19 декабря 2021 года.



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