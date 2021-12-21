 

Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили

21.12.2021, 12:46, Новости дня
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Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов был избран кандидат от сил левого толка 35-летний Габриэль Борич, пишет France 24. Борич пообещал бороться с социальным неравенством в Чили, поднять налоги для богатых и активизировать работу по сохранению окружающей среды.

Это был наиболее противоречивый второй тур президентских выборов, с тех пор как страна вернулась к демократии. Но политик левого толка из числа миллениалов Габриэль Борич одержал решительную победу, получив около 56 процентов голосов. 

ГАБРИЭЛЬ БОРИЧ, избранный президент Чили: Я гарантирую, что буду президентом, который заботится о демократии… который решительно борется с привилегиями избранных и ежедневно трудится на благо семей Чили.
 
Отказавшись от поляризирующей риторики своей кампании, ультраконсервативный соперник Борича Хосе Антонио Каст сразу признал поражение.

ХОСЕ АНТОНИО КАСТ, чилийский политик: Первое, что я хочу сделать — поздравить Габриэля Борича. Он заслуживает уважения. Он победил со значительным перевесом. Множество чилийцев поверили в него, и мы надеемся, что он сформирует достойное правительство.

Чилийцы выбирали президента между двумя кандидатами с в корне отличающимися взглядами. Лидером по итогам первого тура стал Хосе Антонио Каст, получивший поддержку жителей зажиточных районов Сантьяго и представителей рабочего класса за пределами столицы со своей кампанией, основанной на приверженности законности и правопорядку. Однако в итоге победу одержал 35-летний Борич с планом государственной социальной поддержки для борьбы с укоренившимся социальным неравенством в Чили. Это стало существенным изменением для страны, которая считается оплотом неолиберализма Латинской Америки.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЧИЛИ: Я возлагаю на него большие надежды. Мне кажется, его способ управления очень сильно отличается.
 
ЖИТЕЛЬ ЧИЛИ: Мне кажется интересным его видение будущего. Прежде всего, это облегчение в сравнении с тем, что бы для страны значило правительство Каста.
 
Борич пообещал повысить налоги для богатых, расширить рынок социальных услуг и активизировать работу по сохранению окружающей среды. Он также мобилизовал чилийскую молодёжь политикой социальной интеграции, выступая за права женщин и ЛГБТ. Инаугурация самого молодого президента в истории Чили состоится в марте следующего года.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2021 года.



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