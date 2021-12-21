 

Минздрав внес вакцинацию подростков от COVID-19 в национальный календарь прививок

21.12.2021, 12:45, Разное
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Как следует из документа, подростки 12-17 лет отнесены к третьему уровню приоритета по вакцинации, к которому относятся также учащиеся вузов и профессиональных училищ, призывники, государственные и муниципальные служащие. Приоритет первого уровня по вакцинации от COVID-19 по эпидемическим показаниям отдан гражданам от 60 лет и старше, медработникам, сотрудникам образовательным организациям, соцработникам и людям с хроническими заболеваниями.

Для вакцинации подростков будет применяться препарат «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М), о его регистрации было объявлено 24 ноября. Вакцина была разработана учеными центра им. Гамалеи и содержит 1/5 дозировки «Спутник V» для взрослых. Первая и вторая фаза клинических испытаний препарата прошли минувших летом, и результаты позволили сделать выводы о его высокой эффективности и безопасности.

“Это возможность, а не повинность” – педиатр Сергей Бутрий о вакцине “Спутник М” 

Врач-педиатр и автор популярного блога “Заметки детского врача” развенчал миф о безопасности коронавируса для детей и объяснил, почему так важно привить ребенка от опасной инфекции, даже если он ее уже перенес. 

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Клинические испытания вакцины с участием 3 тысяч московских школьников начались в начале ноября в 10 поликлиниках и двух больницах столицы. 

Как сообщил МедПорталу врач-педиатр Сергей Бутрий, родителям стоит рассматривать детскую вакцинацию от коронавируса исключительно как возможность защитить своего ребенка от опасной инфекции и снизить риск заражения уязвимых членов семьи.

«Среди моих пациентов есть дети, побывавшие на ИВЛ из-за COVID-19. Есть дети, которые заболевали, приносили COVID-19 домой, после чего заражались и умирали их пожилые родственники. Детей нужно прививать, чтобы снизить как их собственные риски заболевания, так и риски тех, кто с ними контактирует», — сообщил эксперт.



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