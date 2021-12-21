Кремль спросили о защите находящихся под судом в Белоруссии россиянах

Россия делает все возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии, эта работа ведется регулярно через загранпредставительство, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом – это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наше загранпредставительство. Все, что можно, делается для защиты наших граждан», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, вызывает ли беспокойство в Кремле сложившаяся ситуация в Белоруссии, где под следствием и судом находятся несколько российских граждан, и ведутся ли на эту тему переговоры с союзным государством.

«Мы (с белорусской стороной) находимся в постоянном диалоге. Он носит регулярный рабочий характер», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее обвиняемая в Белоруссии гражданка России София Сапега написала прошение о помиловании.