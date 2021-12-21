В Свердловской области решили временно отменить QR-коды в ТРЦ

В Свердловской области с 22 декабря до 20 января будет отменена система QR-кодов в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и магазинах в них, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, в которых все меньше случаев болезни, – лучший для нас подарок. Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код», – написал Куйвашев в Instagram.

Он также указал, что с 22 декабря по 20 января кафе и рестораны смогут снова работать в ночное время, но вход останется только по QR-кодам.

Губернатор подчеркнул, что «наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эффективность. Все вместе – прививки, маски, зоны COVID-free – сработало на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей».

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Ранее организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до 01.00.