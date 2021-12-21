В Томске загорелся гипермаркет «Лента» на 5 тыс. кв. метров

В гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, площадь возгорания возросла до 5 тыс. кв. метров, обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе МЧС.

«По предварительной информации, горение происходит на всей площади – 5 тыс. квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. квадратных метров», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Сообщения о пострадавших пока не поступали.

С места эвакуировали 200 человек. На место ЧП отправили пожарный поезд РЖД, к тушению возгорания привлечены около 90 человек и 30 единиц техники.

В октябре в торговом центре «Сенная» в Москве эвакуировали более 200 посетителей из-за возгорания.