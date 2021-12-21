В Томске загорелся гипермаркет «Лента» на 5 тыс. кв. метров
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В гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, площадь возгорания возросла до 5 тыс. кв. метров, обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе МЧС.
«По предварительной информации, горение происходит на всей площади – 5 тыс. квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. квадратных метров», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Сообщения о пострадавших пока не поступали.
С места эвакуировали 200 человек. На место ЧП отправили пожарный поезд РЖД, к тушению возгорания привлечены около 90 человек и 30 единиц техники.
В октябре в торговом центре «Сенная» в Москве эвакуировали более 200 посетителей из-за возгорания.
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