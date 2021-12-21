 

В случае отключения от SWIFT все валютные вклады россиян будут аннулированы – эксперт

21.12.2021, 12:31, Разное
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Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT приведёт к аннулированию всех валютных вкладов россиян, уверен экономист и блогер Владислав Жуковский.

все валютные вклады россиян будут аннулированы– Скоро наши великие мудрецы развяжут очередную войнушку, а платить за это простым россиянам, таким как мы с вами. Нас естественно отключат от SWIFT и все валютные вклады накроются медным тазом, а ведь нормальный человек никогда не будет хранить деньги в рублях, он же не идиот. А своих платёжных систем у нас нет, как бы нам не рассказывали пропагандисты от партии жуликов и воров. Чувствую закончится всё бегством чинуш с нашими честно заработанными долларами и евро, а вклады якобы аннулируют, – заявил эксперт.

Чтобы спасти свои валютные накопления, Жуковский предложил перевести их в криптовалюту и поддержать инвестиционный фонд, который он намерен открыть в январе.

– Криптовалюта – самый надёжный источник, особенно в мире с галлопирующей инфляцией. Возможно, люди во всём этом не сильно разбираются, но если вам нужна помощь – обращайтесь в мой фонд и не потеряете ни биткоина, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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