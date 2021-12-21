Самый близкий человек – Личное мнение

Задумывались о том, с кем вы останетесь, когда вырастут дети?

С мужем? Он у вас хороший? Я искренне рада, но одним мужем мир заполнить нельзя.

Кто всегда рядом? Кто был в вашей жизни до того, как вы забеременели, и будет после того, как ребёнок отчалит во взрослую жизнь? Кто знал вас до мужа? Кто знает вас, возможно, даже лучше, чем муж?



Фото: Соцсети

Кто по факту — не де-юре — ваш самый близкий человек?

Кто этот человек, которого вы меньше всего боитесь потерять, но потеря которого образует в вашей жизни невыносимую пустоту?

Пустоту, которую нельзя будет заполнить ни семейными посиделками, ни собственным карьерным ростом, ни успехами детей.

С кем вы можете быть просто собой? Абсолютно и полностью. Такая, как есть.

Правильно: с лучшей подругой. Есть такая?

Та, которая от души радуется, когда у вас всё складывается. Та, которая доверяет вам настолько, что вы — первая, кому она позвонит поделиться радостью или болью. Та, которая говорит то, что думает, но так, что вам не обидно. Та, которая не завидует вам. Та, с которой не конкурируете вы.

Если в вашей жизни есть такая подруга, цените её. И не только на словах, когда звоните ей в стрессе или на радостях, а на деле. Показывайте этому человеку, насколько она вам дорога.

Кому ещё вы можете подарить на Новый год сертификат в центр косметологии, где прекрасно делают и лазерную эпиляцию, и самые передовые аппаратные процедуры по уходу за лицом и телом?

В Epilas сейчас есть новогодние подарочные карты, номинал которых ваша лучшая подруга сможет потратить на процедуры. Вы также можете выбрать ей в подарок великолепную косметику, которую, возможно, она сама себе не купит.



Фото: EPILAS

Близость — это забота. Позаботьтесь о подруге: подарите ей уход за собой. Это же лучший подарок для любой женщины!

Подарочная карта не ограничена по времени использования и количеству процедур: сколько есть денег на карте — столько подруга и потратит, когда и на что сочтёт нужным.

Мамам и сёстрам, уверена, тоже такой подарок понравится. И карты, и косметика — всё с доставкой день в день!

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

А у вас есть лучшая подруга? Расскажите о ней. Какая она? Давно дружите?

Я почему-то уверена: женщина, которая не может дружить, не может и любить. А вы как считаете? Почему?

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