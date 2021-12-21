 

Что произошло за ночь 21 декабря

21.12.2021, 12:28, Разное
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Коротко.

  • Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в массовое ДТП, когда ехал на встречу с семьями погибших горняков на шахте «Листвяжная». Как уточняет «Тайга.Инфо», на трассе столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус Mercedes с правительственным номером. По последним данным, погибших нет, все пострадавшие находятся в сознании, губернатор не пострадал.

  • Главное управление ФСИН по Красноярскому краю пообещало провести проверку после появления новых видео с пытками в исправительной колонии №17. На записи, опубликованной правозащитным проектом Gulagu.net, видно, как двое предполагаемых «разработчиков» избивают третьего заключенного.

  • США обвинили пятерых россиян в инсайдерской торговле. Среди них — Владислав Клюшин, разработавший для властей РФ систему мониторинга медиа. Всем пятерым вменяется в вину сговор с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам, а также ряд других преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами. Власти США оценили незаконную прибыль фигурантов дела в миллионы долларов.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на шахте им. Рубана в Кузбассе 19 декабря. Подозреваемым по делу о неправомерной выдаче документа (ч. 1 ст. 238 УК) стал инженер. По версии следствия, он выдал свидетельство о том, что газоаналитическая шахтная система была проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте, были исправны. При этом на объект он даже не приезжал.
  • В США зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса. Как сообщает ABC, первым погибшим от нового штамма оказался 50-летний житель штата Техас. У мужчины были серьезные проблемы со здоровьем, он не был вакцинирован.

    • Источник: Новая газета



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