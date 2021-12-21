 

Анна Семенович призналась, что первые гастроли шокировали участниц «Блестящих»

21.12.2021, 12:27, Разное
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Певица Анна Семенович пояснила о своих первых гастролях в составе группы «Блестящих». Ее и остальных участниц коллектива они шокировали.
Анна Семенович входила в «золотой состав» группы «Блестящие». Она проработала в коллективе несколько лет. Группа активно гастролировала, но условие для жизни артисток не были комфортными. Недавно в рамках рубрики «Было или не было» в Instagram у Семенович просили, приходилось ли ей жить в гостиницах низкого класса. Артистка призналась, что часто ночевала в таких отелях. Однажды во время гастролей участницам группы «Блестящих» приходилось и вовсе остановиться в школе. Артистки купались в раздевалке.

Семенович не стала называть город и рассказывать подробно об этом ситуации. В целом артистка часто вспоминает период работы в «Блестящих». Она стала участницей коллектива в 2003 году. Певица выходила на сцену с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук, Ксенией Новиковых. В 2007 году Семенович ушла из группы и начала сольную карьеру. Параллельно она стала развиваться как актриса и ведущая, пишет портал «Слово и дело».



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