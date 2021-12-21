Мнение: Губернатора Кузбасса попали в аварию…

Пишут, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев торопился на встречу с семьями горняков, погибших на шахте «Листвяжная», но не успел. Попал в ДТП. На трассе Кемерово – Новокузнецк служебный автомобиль, где находился чиновник, столкнулся с грузовиком. Всего в ДТП попали пять машин: два грузовика, два легковых автомобиля и микроавтобус Mercedes.

Предварительной причиной массового ДТП называют «сложные погодные условия». И это хорошо! Могли бы назначить виновным водителя одного из грузовиков.

Между тем, жители Кузбасса начали делиться своими впечатлениями о поездках Цивилева: «Вчера ездил в Киселёвск и обратно, дороги так сказать нет, на подьезде в Кемерово, где ограничение скорости 110, сережкин кортеж промчался не менее 140км/ч» (отсюда).

Подозреваю, что наговаривают на губернатора. Не мог он так стремительно ездить по скверно убранным дорогам. Он же не камикадзе! А абсолютно законопослушный россиянин, не нарушающий даже ПДД… И это, думаю, не губернатор попал в аварию, это губернатора попали… Или я не прав? А прав Николай Гоголь, который еще в «Мертвых душах» написал что-то типа: Какой же губернатор не любит быстрой езды?

Фотография Сергея Цивилева отсюда

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