СБУ разоблачила бывшего чиновника ВСУ, который собирал для спецслужб РФ секретные данные о системе противовоздушной обороны Украины

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у подозреваемого незаконно полученные материалы, которые он планировал передать российским спецслужбам, выехав в РФ под видом посещения родственников.

Установлено, что секретные данные государственной тайны он собирал на рабочем месте. Фигурант незаконно копировал закрытые оборонные сведения, незаконно используя автоматизированные информационные системы подразделения. Полученные секретные материалы он хранил по месту жительства.

Во время обысков правоохранители обнаружили флеш-носители с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

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