“Прелесть”. Тина Кароль оголила грудь и бедро

В подписи к фото говорится, что Тина Кароль будет гостьей концерта “Вечернего Квартала”, который покажут 31 декабря в 20.00 на телеканале “1+1”.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

”Прелесть”, – прокомментировал подписчик yakovlevandrei2016.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

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