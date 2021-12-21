The Times призвала готовиться к испытанию со стороны России и Китая

В ближайшем будущем Китай и РФ могут доставить очень много проблем западному миру, считает британский аналитик и публицист Эдвард Лукас. Как он пишет в статье для The Times, чтобы ликвидировать технологическое отставание от Пекина и одновременно сплотить ряды в целях сдерживания Путина, от стран Запада потребуются колоссальные усилия, но сегодня таких усилий, к сожалению, пока не наблюдается.



Reuters

Преимуществ от военной агрессии на Украине для Владимира Путина больше, чем издержек, считает британский аналитик и публицист Эдвард Лукас. Как он пишет в статье для The Times, непосредственным выигрышем может стать дополнительная территория, например побережье Азовского моря, однако больше всего стоит опасаться того, что сторонящиеся войны западноевропейские столицы могут посчитать, что стоит пойти на военные и дипломатические уступки. Результатом этого может стать новое соглашение типа того, что было заключено в 1945 году в Ялте со Сталиным.

«Великие державы проведут с Россией переговоры через головы восточных европейцев, а потом выкрутят им руки, дабы те признали их результаты. Говорить будут о мире, безопасности и диалоге. Но на самом деле Путин покажет всем: кто сильнее, тот и прав», — пишет автор материала.

Однако «новая Ялта» не решит проблемы, а только их усугубит. Осмелевшая РФ станет более агрессивной, а Запад — более слабым, что сулит серьёзные опасности странам, рассчитывающим на коллективную безопасность.

Ещё одной серьёзной проблемой в будущем году автор статьи называет Китай, «гиперконфронтационная дипломатия которого контрпродуктивна и подчёркивает истинную диктаторскую природу правящего режима». Однако у Пекина есть слабое место, по которому можно ударить, — это Тайвань.

«Нервозное стремление Пекина контролировать связи внешнего мира с Тайванем, например, делают из него легкую мишень. Мало кто может направить боевые корабли в Тихий океан. Но любой может пригласить тайваньских официальных лиц на конференцию», — считает Эдвард Лукас.

Он также отмечает успехи Китая в работе по созданию искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и прочих революционных технологий. В результате Пекин может получить контроль над «глобальной операционной системой», а цифровой юань, который представят на зимней Олимпиаде, может бросить вызов многолетней мировой гегемонии доллара.

Как заключает автор статьи, чтобы ликвидировать технологическое отставание от Китая и одновременно сплотить ряды в целях сдерживания Путина, от стран Запада потребуются колоссальные усилия. Однако сегодня, отмечает Эдвард Лукас, таких усилий он не наблюдает.