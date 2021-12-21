 

Центр «Вектор» опубликовал фото штамма «омикрон»

21.12.2021, 11:52, Новости дня
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Центр «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.

«ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал фотографии штамма коронавируса «омикрон». ГНЦ ВБ «Вектор» в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом «омикрон» коронавируса для исследования его морфологических характеристик, то есть формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и т. д.», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что в случае с «омикроном» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.

«В целом, состояние клеток при заражении штаммом «омикрон», соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Первый снимок варианта коронавируса «омикрон» Университет Гонконга опубликовал 8 декабря, он был получен при помощи электронного микроскопа.

Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».



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