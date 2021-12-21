 

Сибиряка заподозрили в убийстве полицейского из-за девушки

21.12.2021, 11:52, Новости дня
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В Красноярском крае местный житель приревновал свою девушку к помощнику участкового, правоохранители считают, что это стало поводом для его убийства, сообщили в региональном ГУ МВД.

Сообщение о драке поступило от жительницы поселка Большая Ирба Курагинского района, она заявила, что в соседней квартире происходит драка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«По данному адресу проживает 23-летний помощник участкового уполномоченного МО МВД РФ «Курагинский». Установлено, что ранним утром сотрудник находился у себя в квартире в тот момент, когда к нему пришел мужчина, 1990 года рождения, который в ходе ссоры из-за девушки нанес сотруднику ОВД ножевое ранение, от которого тот скончался до приезда скорой помощи», – добавили в МВД.

На место приехала группа сотрудников ГУ МВД и Главного следственного управления СК по региону. Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.

В СК уточнили, что подозреваемый приревновал бывшую жену к полицейскому.

«Он заподозрил, что его бывшая жена общается с полицейским. Предварительно, орудием убийства стал охотничий нож, которым он нанес несколько ранений в область живота», – пояснили в ведомстве.

Ранее в декабре жителя поселка Магдагачи в Приамурье задержали по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины, которого тот, как полагает следствие, зарезал из ревности к сожительнице.



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