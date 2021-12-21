 

Кому нельзя находиться на морозе: врач поделился мнением

21.12.2021, 11:48, Разное
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Граждане с хроническими заболеваниями органов дыхательной системы являются наиболее уязвимыми для морозов. Об этом рассказал главный внештатный специалист депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

По словам Тяжельникова, при длительном пребывании на морозе у представителей этой группы людей может заметно ухудшиться самочувствие. В частности, у них могут возникнуть кашель и одышка, а заболевания могут обостриться, сообщает телеканал “360”.

Однако врач обратил внимание, что сильные морозы представляют угрозу и для остальных людей, поскольку способным привести к затрудненному дыханию и спазмам. В связи с этим специалист рекомендует как можно меньше находиться на холоде и прикрывать лицо шарфом, передает РИА ФАН.



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