 

Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907

21.12.2021, 11:11, Разное
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За минувшие сутки в стране зафиксировали 25 907 новых пациентов с ковидом. При этом число выздоровевших превысило отметку в четыре десятка тысяч и достигло 40 219 человек, что является абсолютным рекордом. Тем временем летальных случаев, попавших в официальную статистику, составило 1 027, передает телеканал “360”.

На первое место в антирейтинге регионов России по числу зарегистрированных новых случаев поднялся Санкт-Петербург. Власти Северной столицы отчитались о 2075 случаях коронавируса. Вторую строчку заняла Москва, в которой количество новых пациентов с ковидом оценивается в 1906. В Московской области, продолжающей замыкать тройку лидеров, специалисты насчитали 1811 заразившихся, сообщает “Радио 1”.

К утру 21 декабря в официальную статистику за все время ее ведения были внесены данные о 10 267 719 случаях коронавируса в России. При этом число выздоровевших пациентов оценивается экспертами в 9 055 199 человек. Официально зарегистрировано 299 249 смертей из-за ковида, передает “Общественная служба новостей”.

Напомним, эпидемия коронавируса длится уже не первый год. Само название болезни – COVID-19 – намекает, что впервые она была зарегистрирована еще в 2019 году. Впрочем, основной этап глобальной пандемии начался уже в 2020-м. Совсем скоро наступает 2022 год, однако до сих пор ситуация далека от окончательного решения.

При этом, как утверждают эксперты, возможность существенно улучшить ситуацию существует. Речь идет о вакцинации, которая одновременно снижает темпы распространения ковида и облегчает течение болезни в случае заражения.



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