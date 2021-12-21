Мнение: У нынешней России нет своего пути

Речь Чадаева на премии Сахарова



П.Чадаев, официально объявленный сумасшедшим в России

Явление по имени “Навальный”, даже будучи посаженным в тюрьму, все равно продолжает генерить новые практики и смыслы в российском стоячем болоте. Вот прямо на глазах родился новый жанр публицистики – придумать, что надо было сказать или сделать Даше Навальной в Страсбурге, когда она получала там от имени своего отца премию имени Сахарова от имени Европейского Парламента. Я сам, грешен, уже в этом поучаствовал – но практика ширится, и вот в том же жанре неожиданно попробовал свои силы… автор эпохального труда “Путин. Его идеология” и в прошлом главный идеолог партии “Единая Россия” – сам Алексей Чадаев.

Он тоже решился написать речь ЗА Дарью Навальную – и выложил ее в своем ФБ. Я прочитал. По-моему, получилось действительно много лучше, чем у самой Дарьи: и зажигательнее, и острее, и вообще круче по смыслу. И, замечу с удовлетворением – на чистом русском! Вот эта речь Чадаева в качестве самозванного навальновского спичрайтера:

“«Почему так ценна для нас премия Сахарова? Андрея Сахарова многие обвиняли — да и сейчас нередко в России обвиняют — в том, что он стал орудием Запада по разрушению СССР. Ровно в том же самом обвиняют сейчас и Алексея Навального (моего отца – надо было добавить (С.) — что он так или иначе выступает орудием тех внешних сил, которые хотят нанести вред России.

Но если посмотреть на эти обвинения глазами самого Сахарова, они сразу становятся смешными и нелепыми. Этот человек изобрёл страшное оружие, увидел его в действии — и потом положил жизнь на то, чтобы оно никогда, ни при каких условиях, не было применено. Потому что оно могло уничтожить жизнь на Земле. Поколение нынешних двадцатилетних могло бы даже не родиться, а новый век — не наступить. И когда на чаше весов лежит такое, любые разговоры о «глобальной геополитической катастрофе» заставляют только пожать плечами.

Но у СССР в его противостоянии с Западом хотя бы было что-то, на чём он мог настаивать. Свои идеалы, представления о справедливом общественном устройстве, какая-то «своя правда», как бы к ней ни относиться. Можно хоть как-то понять, за что они боролись. А за что борьба идёт сейчас? Что имеет в виду Путин, когда говорит «мы попадём в рай, а они — просто сдохнут?» Откуда берётся идея, что у руководителей сегодняшней России вообще есть что защищать, даже ценой войны?

Алексей Навальный своими расследованиями показал и своим согражданам, и всему миру, ЧТО является объектом защиты. Теперь сомнений ни у кого нет. СССР использовало свой ядерный щит и место в СБ ООН для защиты своего общественного строя и своей коммунистической идеологии. Нынешнее руководство России использует эту доставшуюся им в наследство бомбу Сахарова и добытое миллионами жертв войны место в СБ ООН для защиты своих личных состояний и своего вечного права на власть.

Под видом борьбы с вмешательством Запада в наши демократические процедуры они превратили в фикцию сами демократические процедуры как таковые. Чтобы править столько, сколько смогут прожить, а потом передать власть своим детям.

У нынешней России, в отличие от СССР, НЕТ какого-то особого общественного строя, нет никакой идеологии, никакого «своего пути» или каких-то «своих ценностей». Всё как у всех. Единственное, чем нынешняя Россия сущностно отличается от нормальных современных стран — тем, что в ней заблокированы общепринятые процедуры сменяемости власти.

И именно для сохранения такого положения вещей используются их грозные страшилки. Именно этому служит и противостояние с НАТО, и ядерный зонтик, и все эти циничные ультиматумы о разделе зон влияния. Большинству жителей России эти усилия преподносятся как защита национальных интересов, но единственные интересы, которые они этим защищают — свои собственные.

Однако в этом есть и хорошая новость. Это значит, что все их угрозы миру — пустой звук. Просто потому, что на их войну никто не пойдёт. Миллионы жителей России не встанут на защиту дворцов путинской элиты так, как их деды и прадеды вставали на войну с фашизмом. И тем более не пойдут во имя них нападать на соседей. Кремлёвские старцы грозят миру войной, которая ими уже проиграна.

Это ведь не Запад разрушил СССР тридцать лет назад. Это сами граждане в споре Сахарова с Кремлём тогда решили, что прав Сахаров и такие, как он. Потом, когда система рухнула, многим пришлось тяжело, и воспоминания об этих трудностях — чуть ли не единственный оставшийся козырь нынешней путинской пропаганды. Кремль говорит им: если всё снова рухнет, вам будет хуже, чем сейчас. Но Кремлю сейчас больше нечего предложить своим согражданам, кроме этого страха. Ложного, внушённого страха — потому что, кроме кучки кремлёвских жуликов, всем остальным в России при смене власти нечего терять и нечего бояться.

Когда большинство это поймёт — а оно это сделает быстрее, чем вы думаете — фантом диктатуры рассыплется в труху. И Россия будет свободной» (А.Чадаев, ФБ)

Действительно отличная речь, без шуток. Я еще после этого опять перечитал речь самой Дарьи (так сказать, подлинник) – и вот какая идея возникла: я предлагаю, в качестве умственного упражнения, подумать – а почему она прочитала именно свою речь, а вот эту – предложенную Чадаевым – прочитать НЕ МОГЛА? Что есть в речи Чадаева, какая “бомба”, которую Дарья не могла бы озвучить “по правилам игры” – тамошней игры! – перед парламентариями ЕС?

Моя версия немного парадоксальна, хотя и довольно очевидна. “Вариант Чадаева” не подходит навальным, не подходит и нынешнему ЕС… ввиду того, что он “излишне”, даже демонстративно ДЕМОКРАТИЧЕН. Слишком много отсылок к демократии (Чадаев все-таки тоже “родом из 90-х”) к народу, к его ВЫБОРУ: “жители не встанут”, “граждане решили”, “большинство…” Какое большинство?!

Мы сами не заметили, как “демократия” ушла не только из речей Путина, но и из риторики его оппонентов. НЕЛЬЗЯ говорить, что народ чего-то там решает. Народ должно ВЕСТИ – это нам сейчас говорят одновременно и Путин, и Запад, и справа, и слева. Никакие апелляции к нему НЕВОЗМОЖНЫ. Дурачок Чадаев этого не понимает, а молоденькая Навальная – ловит на лету (и вообще говорит по-английски).

И, стыдно признаться, я и сам такой же дурачок, как Чадаев. Прям два ящера в новом мире шустрых, милых и смертельно опасных млекопитающих.