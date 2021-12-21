 

Мнение: День рождения Сталина

21.12.2021, 11:38, Разное
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Расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой придаток Запада, а советский народ &ndash; в жалких рабов мирового империализма. (с) Сталин

Без товарища Сталина,

Не расстрелянные враги народа организовали свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который превратился в сырьевой придаток Запада, а советский народ – в жалких рабов мирового империализма. (с)

Произошедшее в 80х лучше всего доказывает правоту Сталина в 30х.
Теперь только и остается, что принимать законопроекты о признании уничтожения СССР "главной геополитической катастрофой XX века".

С днем рождения, товарищ Сталин

А еще сегодня 125 лет маршалу Рокоссовскому.

С днем рождения, товарищ Маршал.

Источник: Colonel Cassad



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