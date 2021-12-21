Скандалы: Сутяжник и любитель скакунов

Как бывший муж скандальной судьи Хахалевой коллекционирует кубанские земли

Бывшая непотопляемая судья Елена Хахалева уже две недели как покинула пределы Кубани. По оперативным данным, она может находиться в Армении. Возможно, её отъезд связан с лишением неприкосновенности. Следствие попросило у Высшей квалификационной коллегии судей разрешения возбудить уголовное дело против Хахалевой по статьям 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц) и 292 (служебный подлог, повлёкший нарушение прав граждан и государства).

По версии следствия, Хахалева незаконно получила почти 1,2 миллиона рублей в качестве зарплаты за прогулянные дни и скрыла свои невыходы на работу. По совокупности обвинений ей может грозить до 14 лет колонии.

Между тем в Краснодарском крае процветает и обрастает недвижимостью её бывший муж — 58-летний Роберт Оникович Хахалев. Пара познакомилась на курорте в Сухуми. После замужества дела у девушки пошли в гору. Недолго она работала в фирмах супруга, затем сделала карьеру в Краснодарском краевом суде, став сначала федеральной судьёй, позже председателем коллеги по административным делам и зампредом президиума. Вскоре чета развелась, по собственному признанию, сохранив тёплые отношения. Подчинённые Хахалевой рассматривали дела с участием её бывшего. Он неизменно побеждал и отсуживал у оппонентов всё новые активы.

Коннозаводчик, ростовщик, землевладелец

Роберт Хахалев — человек скрытный. Его нет в соцсетях, лишь раз он вынужденно попал в объективы камер журналистов, когда оправдывался за свадьбу дочери. Но есть светское мероприятие, которое Хахалев не пропускает: ежегодный праздник арабского коннозаводства на Пятигорском ипподроме, куда каждый август съезжаются все владельцы и заводчики этой породы.

— Главная скачка сезона 2021 года для двухлетних арабских лошадей запомнится триумфом представителя краснодарской конюшни Роберта Хахалева — серого жеребца Ширу, сумевшего выдержать финишный прессинг преследователей, — объявили комментаторы победителя. На церемонию Хахалев пришёл по-киношному во всём белом.

Роберту Хахалеву не привыкать побеждать на соревнованиях. Он содержит 79 скакунов, в том числе известную среди любителей скачек «американку» Марию Грацию, на счету которой 23 старта и 8 призовых мест. Регулярно Хахалев выставляет лошадей на продажу и выручает за каждую 200–400 тысяч рублей.

Роберт Хахалев был близким деловым партнёром Леонида Тейфа, севшего этим летом в тюрьму в Северной Каролине (США) за дачу взятки, неуплату налогов и мошенничество при получении визы. Изначально американская прокуратура инкриминировала Тейфу отмывание 150 миллионов долларов, украденных у Минобороны РФ. Но он пошёл на сделку со следствием, обвинение сняли и вместо двадцати лет за решёткой ему дали пять.

На заре нулевых Хахалев и Тейф оформили на себя производство крупяных продуктов в Адыгее. Это предприятие скрывало от надзорных органов адрес, а потом разорилось, распродав за бесценок активы на аукционе. Хахалев и Тейф могут быть причастны к развалу Невинномысского шиноремонтного завода в Ставрополе. На двоих они владели 80%-ной долей, но в 2002 году формально вышли из состава учредителей. Бизнес вскоре погиб, оставив миллионы рублей долгов. Пути коммерсантов вновь пересеклись в 2011–2014 годах. Жена Тейфа выкупила у Роберта Хахалева четверть Рыбпромпереработки — ныне закрытого рыболовного хозяйства в Астрахани. В то время Леонид Тейф, по данным американских спецслужб, разворовывал казну России.

Сейчас на Роберта Ониковича оформлено лишь ИП в сферах растениеводства, животноводства, торговли и управления имуществом. А раньше он владел тринадцатью компаниями. Семь из них ликвидировала налоговая служба за различные нарушения, одна обанкротилась, две самоликвидировались. Три продолжают функционировать до сих пор.

Самую успешную — «Мирград» (ежегодная выручка — 50–100 миллионов рублей) — Хахалев создал в 2013-м. Он вышел из числа её учредителей спустя четыре года, сразу после скандальной свадьбы дочери. «Мирград» поставляет мебель местным госучреждениям, цена заключённых контрактов достигла 27 миллионов рублей. Крупнейшим заказчиком услуг стало кубанское Управление судебного департамента. На момент этих сделок бывшая жена коннозаводчика Елена Хахалева ещё работала судьёй. Возможно, правоохранителям стоит проверить эти сделки из-за конфликта интересов.

Агентство недвижимости «Автофинанс», судя по отчётности, приносит одни убытки: минус сотни тысяч рублей каждый год. Телефон этого предприятия совпадает с номером микрокредитной компании «Тополь», генерировавшей доходы в 17–43 миллионов рублей. Обе организации учредил Хахалев, но потом переписал на деловых партнёров. В краснодарских судах есть десятки дел, где Роберт Оникович лично подавал иск на должников и получал их недвижимость в уплату долга.

Про Хахалева рассказывают немало интересного владельцы мелких фермерских хозяйств на Кубани. Впервые они обвинили его в рейдерских захватах ещё в 2009 году. С тех пор подобные жалобы не прекращаются. В конце нулевых терпение фермеров лопнуло: они записали обращение на имя президента и пошли маршем на Москву. Как бы то ни было, к настоящему моменту Роберт Хахалев заполучил в свою собственность огромное количество плодородной земли. Точных масштабов не знает никто. Лайф нашёл договор трёхлетней давности, по которому Хахалев заложил урожай с 2262 гектаров в Новопокровском районе Краснодарской области в пределах бывшего колхоза «Нектар». Это хозяйство когда-то преобразовали в акционерное общество, в совет директоров вошла Татьяна Михайлик, партнёр Роберта Хахалева по микрокредитной компании «Тополь». Впоследствии «Нектар» был ликвидирован налоговиками как заброшенное предприятие.

Волшебство от судьи

Недавно Лайф рассказал историю коммерсанта Виталия Иваненко, взявшего у микрокредитной компании «Тополь» 31 миллион рублей под залог своей земли на строительство рынка в Краснодаре. Иваненко спокойно обслуживал долг и уже готовился к реструктуризации в банке на более выгодных условиях. Но потом его павильоны арестовали городские власти — мол, это самострой. Арендный бизнес встал, платить по кредиту стало нечем, долг рос в геометрической прогрессии и достиг в какой-то момент почти полумиллиарда рублей.

— Трижды арестовывали палатки, трижды я снимал арест. Закон на моей стороне: у меня есть все согласования и техпаспорт. Считаю, кредиторы вступили в сговор с городскими властями и специально меня банкротят, чтобы отобрать мою землю, — сокрушается Иваненко. — Сейчас я безуспешно сужусь с «Тополем». Ведут моё дело бывшие подчинённые экс-судьи Елены Хахалевой. Основатель «Тополя» — её бывший муж, по всем признакам он и сейчас стоит за этим бизнесом! То, что происходит в суде, просто уму непостижимо. На днях мне стало известно, что краснодарский судья Арсланг Хазиков вынес по одному из поданных против меня исков «Тополя» не одно решение, а сразу два.

У Иваненко есть доказательства — решение Октябрьского районного суда Краснодара по делу № 2-3628/19 от 28 октября 2019 года в двух вариантах. Изначальный ссылается на закон об ипотеке, частично удовлетворяет иск ростовщиков, взыскивает с Иваненко пять с половиной миллионов рублей и обращает взыскание на его землю с павильонами, оценив этот актив суммарно в шесть с половиной миллионов рублей. Второй вариант решения имеет серьёзные отличия: ссылается на закон о микрофинансовой деятельности, удовлетворяет иск полностью, не устанавливает начальную цену земли с павильонами, отдавая это на откуп специализированной организации, проводящей торги.

— Первый вариант грешит ошибками, словно судья слепил его впопыхах, толком не ознакомившись с делом. Абсолютно ни при чём закон об ипотеке. Непонятно, почему указано, что иск удовлетворён частично, когда по факту полностью. К оценке моей недвижимости не привлечены специалисты, в итоге в двадцать с лишним раз занижена её стоимость. Даже кадастровая цена составляет 75 миллионов рублей, а рыночная в два раза больше, — утверждает Иваненко. — Потом я увидел это же решение, но исправленное от позорных ошибок.

Удивительно, но нечто похоже проделал другой судья Октябрьского районного суда — Александр Зеленский, вынеся две вариации одного решения по делу № 2-612/2020. Речь уже о другом иске «Тополя» к Виталию Иваненко. В первой вариации указана сумма взыскания в 1,7 миллиона рублей, в другой — 2,7 миллиона рублей.

Председателем Октябрьского районного суда тогда был Геннадий Байрак. Этот человек уже девять месяцев находится под стражей, его подозревают в получении взятки размером в 2,3 миллиона рублей. Опрошенные Лайфом краснодарские юристы предполагают, что Байрак мог быть связан с Еленой Хахалевой.

Как землю детсада делили

Несколько лет назад ужался в размерах детсад «Сказка», находящийся на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы в Краснодаре. К этой ситуации может иметь отношение Роберт Хахалев.

— В 2012 году Роберт Хахалев сначала арендовал, а потом выкупил у города примерно гектар земли детсада. Это была зелёная зона. Насколько я знаю, торгов не проводилось. Потом Хахалеву понадобилось подвести коммуникации. Власти, им якобы очень нужны были деньги, выставили на торги ещё одну часть детсада: бойлерную на пяти сотках. Хахалев выиграл лот. Вскоре выкупленные Хахалевым участки огородили забором, собирались строить высотку, но почему-то так и не построили, — вспоминает одна из сотрудниц детсада.

Лайф нашёл протокол торгов. Они выглядели формальностью. Пять соток с бойлерной ушли за 5,2 миллиона рублей. Роберт Хахалев, по сути, даже не конкурировал со вторым участником Олегом Шпаком, который сдался сразу. Впоследствии Роберт Хахалев сдал эти участки застройщику «Центрстройинвест» под строительство многоэтажного дома и переоформил их на Дмитрия Левченко. Строительство так и не началось. Оказалось, что возводить здесь капитальные здания нельзя из-за зоны санитарной охраны артезианских скважин водоканала. Застройщик винил Хахалева и подал на него в суд с требованием компенсировать затраты на нереализованный проект — 50 миллионов рублей. Но Фемида в сентября 2021 года не удовлетворила иск, встав на сторону Хахалева. Договор аренды был разорван.

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Здесь был детский сад, а теперь частная территория, огороженная забором.

Упомянутые Левченко и Шпак не чужие люди для семьи Хахалевых. Первый работал в основанной Робертом Хахалевым компании «Мирград», которая поставляла мебель судебному департаменту. Также Левченко принадлежал бизнес-центр «Октябрьский» на улице Октябрьской, 8, в Краснодаре. Ранее это здание висело на балансе микрокредитной компании «Тополь», когда ею владел Хахалев. Площадь БЦ — 3600 квадратов. Сдавая его помещения в аренду, можно зарабатывать, согласно порталу ЦИАН, почти 40 миллионов рублей в год. Судя по всему, управлять этим бизнес-центром может компания НЭП. По бумагам она приносит копейки, а в прошлом году вообще сработала в убыток — минус 1,2 миллиона рублей.

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Олег Шпак контролирует фирму «Новый Арбат» с годовой выручкой в шесть миллионов рублей, которая управляет торговым центром «Арбат» на улице Красной, 81, в Краснодаре. Это здание площадью 4200 квадратов, где снимают помещения банк, рестораны, магазины, ателье и даже консульство Италии. Раньше ТЦ принадлежал Роберту Хахалеву, а теперь Софье Бадаловой — его и Елены Хахалевой дочке. В Сети можно найти объявления о сдаче в аренду помещений в «Арбате». Судя по ним, управляющая компания Шпака должна иметь доходность свыше сорока миллионов рублей. Эта цифра почти в семь раз превышает официальную выручку из отчётности, сданной в налоговую.

Ещё на Шпака был оформлен автомобиль Mercedes-Benz S-Klasse Maybach с красивыми номерами. За рулём этой машины якобы видели человека, похожего на Роберта Хахалева.

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Роберт Хахалев судится очень много. Во многих судебных процессах он платил сниженную (с 60 000 до 200–400 рублей) госпошлину по причине якобы своего тяжёлого материального положения. Таким образом он мог сэкономить. Так как на Хахалева зарегистрировано лишь ИП, он отчитывается перед налоговой в упрощённом режиме. Возможно, свои активы он формально записывает на родственников и доверенных лиц. Даже если Елену Хахалеву осудят, скандал его вряд ли коснется и он продолжит коллекционировать кубанские земли.

Егор Пережогин