Скандалы: Свобода стоит денег

Что может получить после развода жена певца-миллионера Григория Лепса

20 декабря судебный участок мирового судьи № 364 района Хамовники развёл заслуженного артиста РФ 59-летнего Григория Лепсверидзе (сценический псевдоним — Григорий Лепс) и бывшую танцовщицу из команды Лаймы Вайкуле — 49-летнюю Анну Шаплыкову. Развод дошёл до суда, поскольку у пары есть дети. Фанаты артиста всегда считали Анну идеальной женой звезды шоу-бизнеса, которой впору поставить памятник за терпение, мудрость и красоту.

И вот двадцатилетнему и практически образцовому браку, в котором родились трое детей, пришёл конец.

Поклонники шансонье не верят в реальность развода, считая, что таким образом Лепс просто пытается подогреть интерес к своей личности. Например, в начале декабря появлялись сообщения о том, что певца якобы положили в психбольницу, которые затем опровергал сам Лепс.

Супруги ещё в августе поздравляли подписчиков в «Инстаграме» с Медовым Спасом. Теперь аккаунт Анны удалён или деактивирован, возможно, в связи с тем, что её донимали вопросами о разводе.

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Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

Теперь экс-супругам предстоит договориться о разделе совместного имущества, активах, порядке общения с детьми, месте их проживания и алиментах. Не исключено, что до суда дело не дойдёт — бывшие супруги могли всё решить полюбовно и заранее.

Например, согласно базе СПАРК, неделю назад Лепс вышел из состава учредителей своей ювелирной компании ООО «Джи эл джуэрли», теперь она полностью принадлежит его жене. Выручка компании за прошлый год составила 18 млн рублей.

Что касается алиментов, то Анна может запросить их как в фиксированной сумме, так и в качестве процента от заработка певца. Согласно статье 81 Семейного кодекса, размер алиментов в случае троих несовершеннолетних детей равняется половине заработка родителя, а именно 50% от общего ежемесячного дохода. Причём учитываются официальные и неофициальные доходы, если второй родитель сможет их доказать.

Также Анна имеет право на половину совместно нажитого имущества. Семья певца постоянно проживает в высотке на улице Саввинской, практически на берегу Москвы-реки. На специализированных сайтах цена подобной квартиры составляет около 230 миллионов рублей. Скорее всего, Лепс после развода покинет 300-метровую квартиру, тем более что она и так записана на Анну. У Лепса есть ещё одна 83-метровая квартира в районе улицы 1905 года на Пресне, которая стоит около 70 миллионов рублей.

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Помимо подаренной жене ювелирной компании Лепс входит в состав учредителей и других фирм, занимающихся оптовой торговлей — от напитков до оптики. Компании не очень успешные и могут дополнительно приносить певцу 10–15 млн в год. Ресторанный бизнес артиста пришёл в упадок из-за эпидемии коронавируса, в прошлом году в центре Москвы закрылась его кулинарная лавка «Пироги», которой не было и года. Пока продолжают работу рестораны певца — «Рюмка водки» на Петровке и «Лесной».

Но это всё лишь малая толика от заработка певца. Артист считается одним из самых высокооплачиваемых. За двухчасовое выступление администраторы Лепса просят три миллиона рублей. Из них в районе двух с половиной миллионов идёт певцу. Участие Лепса в закрытом мероприятии стоит шесть миллионов в будни и семь с половиной в праздники.

На новогодних корпоративах в 2021 году расценки на выступление Лепса прогнозируются на уровне 12 млн рублей. Это выше, чем у Аллы Пугачёвой — в районе 8–10 млн.

Также певец работает на ТВ в шоу «Голос», где Лепс может зарабатывать до 75 млн рублей за сезон. 25 миллионов в год певцу может приносить его продюсерская деятельность. В качестве селебрити артист может неплохо заработать и на рекламе.

По версии журнала Forbes в 2020 году Лепс занял восьмую строчку с доходом в $5,3 миллиона — 391 млн рублей. На треть этой суммы по закону Анна имеет право (поскольку один из трёх детей у пары — уже совершеннолетний).

Семье принадлежат также два дома (1555 и 2421 кв. м) на участке в 40 соток на Новорижском шоссе в элитном посёлке Третья Охота. По некоторым данным, Лепс арендовал два гектара примыкающего к домам леса. Стоимость имущества может составлять больше 800 млн рублей. Скорее всего, Анне перейдёт один из особняков артиста. Лепс строил дома больше десяти лет. За это время певец сменил много строительных бригад, показывая весьма щепетильное отношение к своему жилью.

У Лепса есть и небольшой автопарк премиальных машин, куда входит спортивное купе Bentley Continental GT, кабриолет Lexus IS250С, внедорожники Lexus GХ460 и Range Rover, седан Audi A8 и роскошный Mercedes-Maybach S-Класс. Сам артист предпочитает автомобили бордового цвета.

Пока непонятна судьба уникальной коллекции икон, которую Лепс собирал последние 20 лет. Несколько лет назад певец даже выставлял их в Государственном историческом музее. Там были представлены шедевры XVI – начала XX веков из его коллекции. Некоторые иконы певец получил в подарок, другие покупал сам. Среди коллекционеров ходят слухи, что Лепс всегда даёт самую высокую цену, если на рынке появляется в продаже какая-то редкая и уникальная икона. Стоимость всей коллекции может составлять несколько миллионов долларов.

Интересно, что, несмотря на некоторые признаки скорого развода, Лепс и Шаплыкова не комментировали эти слухи. А накануне — 19 декабря — артист даже выступил на сцене «Крокус сити холла» со своим ежегодным рождественским концертом, где Лепс, эпатируя публику, сказал поклонникам, что «всё ещё женат».

Станислав Сенькин