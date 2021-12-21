 

Мнение: Логика

21.12.2021, 11:33, Разное
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“Это уже есть в Европе”. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что поддерживает введение в РФ штрафов за отказ от вакцинации от COVID.

“Наверное, в случае, когда человек без должных оснований не прививается, (штрафы) имеют право быть. По такому пути пошли некоторые страны. Так себя позиционирует Австрия: насколько я понимаю, там должны будут штрафовать за отсутствие прививок. Ещё ряд стран”, — отметил он в интервью “Общественной службе новостей”.

Л — значит, логика. Либо вакцинация добровольна, либо — нет. Промежуточных состояний в данном случае быть не может. Добровольность, после которой следует «но» – не добровольность. Штраф подразумевает отказ от принципа добровольности.

Ссылки на европейский опыт мало убеждают. В Европе узаконена эвтаназия, однополые браки — и что теперь? Они — это они. Это их дело и их право. Мы тут при чем?

У Лукьяненко получается создавать выдуманные миры. В реальном он ориентируется, похоже, гораздо хуже. Добровольность вообще не предполагает аргументации своего выбора. Ключевое понятие добровольности: хочу/не хочу. Без объяснения причин. Я хочу купить книгу Лукьяненко? Я не обязан объяснять, почему. Равно как не обязан объяснять, почему я пройду мимо нее. Где в этой конструкции штраф?

Источник: Эль Мюрид



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