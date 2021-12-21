 

В США учительница заставляла детей изображать Гитлера и копать могилы, чтобы воспроизвести события Холокоста

21.12.2021, 11:20, Новости дня
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Третьеклассники должны были готовиться в библиотеке к проекту, который потом собирались показать одноклассникам перед каникулами. Но учительница вместо этого сказала детям участвовать в воспроизведении событий Холокоста.

По информации The Washington Post, учительница распределяла между учениками роли. Например, парень-еврей должен был исполнить роль Гитлера, а в конце занятия – сделать вид, что совершает самоубийство.

Отец еще одного школьника рассказал, что его сын должен был имитировать стрельбу по своим сверстникам, делать вид, что едет в поезде в концлагерь и умирает в газовой камере. 

Другие родители рассказали, что когда дети спрашивали в учительницы, почему немцы совершили Холокост, она говорила, что “евреи испортили Рождество”.

Учительница попросила детей никому не рассказывать об этих событиях, однако ученики сказали об этом классному руководителю. Работницу школы отстранили от работы и проведут служебное расследование. 

Директор школы Скотт Берковиц признал “серьезность этого плохого учебного решения” и добавил, что от учеников не нужно требовать воспроизводить или изображать геноцид, войну или убийство. По словам директора, все ученики-участники этого действа встретились со школьными психологами.

Контекст:

Холокост – преследование и массовое уничтожение, геноцид евреев нацистской Германией и коллаборационистами во время Второй мировой войны. В результате погибли примерно 6 миллионов евреев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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