 

Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака

21.12.2021, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С любимой женой”, – подписал он снимок. 

Павлик сделал эту публикацию после того, как Репяхова заявила, что он ее “очень обидел”. “Я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна”, – написала она.

Спустя время жена артиста сообщила, что их “семья переживает тяжелый период”, а решение этих проблем зависит от Павлика.

Причин случившегося Репяхова называть не стала, но ее заявление прозвучало вскоре после того, как Днепровский суд Киева отказал ей в удовлетворении иска против бывшей жены Павлика, танцовщицы Ларисы Созаевой о защите чести и достоинства. Поводом для обращения в суд, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления в ее адрес со стороны Созаевой – она назвала молодую супругу артиста “тварью”. После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался Павлик, встав на сторону Репяховой. 

“Где же вы, Виктор, так накосячили?” – отреагировали на публикацию пользователи сети.

“К сожалению, мужчина начинает ценить лишь тогда, когда теряет”, – написали фолловеры. 

“Катя – любитель создать интригу и шумиху из ничего, блогерство – оно такое, и в туалет при всех сходишь для хайпа и рейтинга”, – прокомментировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Суд в Беларуси приговорил к трем годам колонии украинца Ференца. МИД потребовал немедленно освободить его

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

14.01 / Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего

24.05 / Получена новая форма углерода

07.07 / Роспотребнадзор назвал признак опасного мороженого

19.07 / В Совете старейшин Северного Кавказа отвергли требование ЕСПЧ узаконить гей-браки

31.08 / Украинец Коваль на Паралимпиаде взял золото и установил мировой рекорд. Еще трое спортсменов выиграли серебро

08.06 / ЕС собрался координировать политику по РФ с США

30.11 / Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

08.08 / Bellingcat проводит расследование взрывов на арсеналах в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика