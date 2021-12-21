 

Арахамия считает, что функции Фонда госимущества следует разделить между двумя агентствами

21.12.2021, 11:20, Новости дня
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“В Фонде госимущества изначально заложен конфликт интересов: его руководитель осуществляет две функции – управление активами (сдача в аренду) и их продажа. С одной стороны, он должен продавать все, что можно продать и как можно скорее. А это значит, продавать дешевле. А с другой стороны, есть активы, которые приносят хорошую прибыль от сдачи в аренду. И если правильно работать с арендаторами, можно существенно повысить эти доходы”, – пояснил свою точку зрения Арахамия.

Он считает, что эти функции надо разделить: создать агентство управления активами, задача которого – собрать максимальную сумму от аренды, и агентство по продаже. Это будут “крупные государственные риэлторы, которые с помощью инвестбанкиров будут готовить объекты для продажи”.

“В этом случае у каждого из агентств будет абсолютно четкий показатель эффективности. Если я управляю активами, значит, показатели моей работы – средства от сдачи в аренду, капитализация активов, а если я продаю, то о моей эффективности говорят цена продажи, ее скорость, количество проданных объектов”, – сказал глава фракции.

При нынешней структуре ФГИ добиться оптимальной его работы сложно, кто бы ни возглавил его, считает он. По словам политика, в настоящее время фракция ведет поиск нового кандидата на должность главы ФГИ на замену Дмитрию Сенниченко.

“Подыскиваем кандидата. Уход главы ФГИ Дмитрия Сенниченко был предсказуем по одной причине: план приватизации и факт приватизации, как говорят, – две большие разницы”, – прокомментировал Арахамия.

Контекст:

16 ноября 2021 года СМИ сообщили, что Сенниченко, возглавлявший ФГИУ с сентября 2019 года, уходит в отставку. 18 ноября Сенниченко на пресс-конференции подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности. Он опроверг информацию, что якобы уходит в связи с продажей завода “Большевик”. По его словам, за два года руководства в ФГИУ он выполнил все свои планы и теперь хочет два месяца отдохнуть, после чего заняться новыми проектами.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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