«Больше, чем любой другой американец в истории» — Маск заявил, что заплатит более $11 млрд налогов
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Американский предприниматель Илон Маск заплатит в 2021 году более $11 миллиардов налогов, передаёт Insider. По словам самого миллиардера, это станет самым большим размером налогов в истории Соединённых Штатов.
Reuters
Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, заявил, что в 2021 году заплатит налоги на сумму более $11 млрд, пишет Insider.
«Для тех, кто интересуется: я выплачу более $11 миллиардов налогов в этом году», — отметил на своей страничке в Twitter американский предприниматель.
For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year
— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021
На прошлой неделе Маск утверждал, что заплатит в этом году «больше налогов, чем любой другой американец в истории». Так предприниматель ответил на слова сенатора США Элизабет Уоррен, которая выступает за повышение налогов для богатых, о том, что руководитель Tesla «наживается на всех остальных».
Как отмечает издание, на протяжении многих лет миллиардер выплачивал весьма незначительные суммы по сравнению с его состоянием. В июне портал ProPublica сообщил, что с 2014 по 2018 год Маск заплатил в общей сложности $455 миллионов налогов, хотя его состояние выросло на $13,9 млрд. А в 2018 году Маск и вовсе не заплатил ни цента подоходного налога.
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