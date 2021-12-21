В РФ подорожала «cеледка под шубой»

Ингредиенты для традиционного новогоднего салата «сельдь под шубой» подорожали за год на 16%, до в среднем 453 рублей в расчете на пять порций.

«По данным «СберМаркета», приготовить салат «Селедка под шубой» на пять порций в 2021 году будет стоить 453 рубля. В 2020 году за такой же салат нужно было отдать 389 рублей», – рассказали ТАСС в маркетплейсе «СберМаркет».

Отмечается, что сильнее всего подорожала рыба: цена на сельдь возросла за год на 70 рублей в среднем по России, и сейчас сельдь в масле (800 граммов) стоит 162 рубля. При этом стоимость овощей остались на уровне 2020 года. 10 яиц в среднем обойдутся в 71 рубль, килограмм картофеля – в 83 рубля, 500 граммов лука – в 15 рублей, 500 граммов морковки – в 19 рублей, килограмм свеклы – в 35 рублей, упаковка майонеза – 68 рублей.

«СберМаркет» проанализировал цены на основе данных продаж товаров более 120 ретейлеров, которые сотрудничают с маркетплейсом.

Ранее сообщалось, что «Новогодний набор», куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, в ноябре подорожал на 19% в годовом выражении – почти до 5 тыс. рублей.