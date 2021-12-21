Минспорт назвал основные задачи на 2022 год

Министерство спорта считает восстановление в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) основными задачами на 2022 год, сообщил на заседании коллегии Минспорта глава ведомства Олег Матыцин.

«Планы на следующий год: восстановление ВФЛА и РУСАДА в правах. Это остается одним из наших приоритетов, а также юридическая поддержка наших спортсменов», – передает ТАСС слова Матыцина.

Тем временем экс-глава комитета спортсменов ВАДА олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что статистика организации по выявленным нарушениям у российских спортсменов за 2019 год стала для него сюрпризом.

«Очень плохо. Это то первенство, которое нам точно не нужно. Похоже, проблемы остаются, из-за чего мы страдаем», – передает РИА «Новости» слова Фетисова.

«Не знаю, что делается для этого (улучшения ситуации). Этот вопрос надо не мне задавать. Даже если что-то и делается, то не лучшим образом. Мы же хотим, чтобы эта история с флагом и гимном закончилась, чтобы спортсмены могли спокойно готовиться к чемпионатам мира, к Олимпийским играм, не думая о том, что их не допустят. Здесь должна быть основная озабоченность спортивного руководства всех уровней: от федераций до детско-юношеского спорта. Для меня эта статистика стала сюрпризом. Думал, что у нас все намного лучше», – добавил он.

Член МОК, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев заявил, что не стоит обращать внимания на статистику по нарушениям антидопинговых правил за 2019 год.

«Эта статистика ни о чем. Сейчас можно попасться на чем угодно. Тут, скорее, вопрос культуры. Ученик в Америке из открытой бутылки никогда воду не выпьет, это надо прививать с детства. Были случаи, когда во время болезни приходит врач, что-то дает из препаратов, и спортсмен принимает лекарства, но не информирует об этом. Забывают люди. Так было со Светланой Кузнецовой», – сказал Тарпищев.

«167 случаев – это ничто, смешное число. Сейчас внедряются антидопинговые программы. В сборных это все отработано, а от случайных попаданий никто не застрахован. У нас Габашвили попался на медикаментах, дисквалифицировали на полгода. Спортсмены – народ особый», – добавил собеседник агентства.

Ранее ВАДА опубликовало релиз, согласно которому РФ заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил в 2019 году – 167 случаев.