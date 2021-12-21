 

США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности для «защиты от России»

21.12.2021, 11:08, Новости дня
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США и Великобритания направили на Украину экспертов в области кибербезопасности, чтобы предотвратить кибератаку со стороны России, информирует The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Разведка США считает, что РФ вместо вторжения на украинскую территорию может провести кибератаку, которая выведет из строя электросети, банковскую систему и «другие важные компоненты экономики и правительства Украины, пишет «Коммерсант».

При этом не сообщается, сколько человек вошли в группу. Собеседники NYT также сообщили, что власти США рассматривают возможность привлечения ресурсов американского киберкомандования.

Один из источников добавил, что проведение кибератаки «не потребует оккупации» Украины, а также может помочь РФ избежать санкций, которые «почти наверняка последуют» в случае вторжения.

Информацию об отправке группы специалистов Вашингтон официально не подтвердил.

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». 



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