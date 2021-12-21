 

СМИ: Три человека пострадали в ДТП с губернатором Кемеровской области

21.12.2021, 11:04, Разное
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Утром 21 декабря автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в дорожную аварию. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали трое человек.

Инцидент произошел на трассе Кемерово – Новокузнецк. Цивилев ехал на служебной машине в составе кортежа, направляясь на встречу с семьями погибших в результате трагедии на шахте “Листвяжная”. По предварительной информации, из-за неблагоприятных погодных условий его автомобиль столкнулся с двумя грузовиками и микроавтобусом. сообщает телеканал “360”.

Сам губернатор не получил травм в ДТП, пишет Vse42.ru. В местном правительстве сообщили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Остальные подробности и причины аварии устанавливаются,



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