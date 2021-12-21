Мнение: Разворот

Reuters пишет: Руководитель ВОЗ на брифинге в Женеве 20 декабря сообщил, что штаммом Омикрон с большей долей вероятности заражаются вакцинированные, а сам штамм скоро будет преобладающим в популяции.

Причина буквально налицо: вакцинирование (да еще в столь варварской и совершенно бесчеловечной манере) подрывает здоровье людей. ВОЗ уже делает разворот, отдавая себе отчет в том, что возможен и сюжет, в котором придется отвечать за глобальный геноцид человечества. Вакцина — хорошая. Решение о спасении человечества — правильное и необходимое. Тактика применения вакцины, возможно, не совсем удачная. И вывод: нужно подкорректировать тактику применения и всё будет Ok.

Вопрос выглядит вполне очевидным. Если тактика ВОЗ оказалась неудачной, то, возможно, тактика людей, которые выдержали информационный, административный и даже криминальный террор со стороны государственных структур, и продолжают оставаться на консервативных позициях, которые исходят из здравого смысла — более верная? Может, стоит взять на вооружение именно её?

Это вопрос не к ВОЗ и не к госструктурам, которые очевидно намерены идти до конца. Здесь вопрос непосредственно к потребителям этих вакцин. Может, есть смысл остановиться и взглянуть на ситуацию с точки зрения уже накопленного опыта? Вакцинация в том виде, в котором она практикуется в плане борьбы с коронавирусом, за год (всего лишь за год) уже привела к тяжелейшим последствиям — именно вакцинированные становятся наиболее подверженными к заболеванию. В таком случае, может, обратить внимание на защиту от заболевания какими-то иными средствами? Банальным укреплением собственного здоровья, например. Не рассчитывая на сомнительные чудо-лекарства от сомнительных производителей?

Да, вы ошиблись, приняв на веру заверения властей, корпораций и международных бюрократов. Да, многие люди заплатили за эту веру существенным ухудшением своего здоровья, а многие — и жизнью. Но в таком случае логично было бы остановиться и зафиксировать уже совершенную ошибку. И не продолжать ошибочную стратегию, дополнительно ухудшая собственное здоровье, здоровье своих детей?

Биг Фарма хочет заработать. У политиков и корпораций есть свои резоны и интересы. Их можно понять. Как понять тех, кто готов рисковать дальше?

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