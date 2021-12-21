 

Мнение: Разворот

21.12.2021, 10:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Reuters пишет: Руководитель ВОЗ на брифинге в Женеве 20 декабря сообщил, что штаммом Омикрон с большей долей вероятности заражаются вакцинированные, а сам штамм скоро будет преобладающим в популяции.

Причина буквально налицо: вакцинирование (да еще в столь варварской и совершенно бесчеловечной манере) подрывает здоровье людей. ВОЗ уже делает разворот, отдавая себе отчет в том, что возможен и сюжет, в котором придется отвечать за глобальный геноцид человечества. Вакцина — хорошая. Решение о спасении человечества — правильное и необходимое. Тактика применения вакцины, возможно, не совсем удачная. И вывод: нужно подкорректировать тактику применения и всё будет Ok.

Вопрос выглядит вполне очевидным. Если тактика ВОЗ оказалась неудачной, то, возможно, тактика людей, которые выдержали информационный, административный и даже криминальный террор со стороны государственных структур, и продолжают оставаться на консервативных позициях, которые исходят из здравого смысла — более верная? Может, стоит взять на вооружение именно её?

Это вопрос не к ВОЗ и не к госструктурам, которые очевидно намерены идти до конца. Здесь вопрос непосредственно к потребителям этих вакцин. Может, есть смысл остановиться и взглянуть на ситуацию с точки зрения уже накопленного опыта? Вакцинация в том виде, в котором она практикуется в плане борьбы с коронавирусом, за год (всего лишь за год) уже привела к тяжелейшим последствиям — именно вакцинированные становятся наиболее подверженными к заболеванию. В таком случае, может, обратить внимание на защиту от заболевания какими-то иными средствами? Банальным укреплением собственного здоровья, например. Не рассчитывая на сомнительные чудо-лекарства от сомнительных производителей?

Да, вы ошиблись, приняв на веру заверения властей, корпораций и международных бюрократов. Да, многие люди заплатили за эту веру существенным ухудшением своего здоровья, а многие — и жизнью. Но в таком случае логично было бы остановиться и зафиксировать уже совершенную ошибку. И не продолжать ошибочную стратегию, дополнительно ухудшая собственное здоровье, здоровье своих детей?

Биг Фарма хочет заработать. У политиков и корпораций есть свои резоны и интересы. Их можно понять. Как понять тех, кто готов рисковать дальше?

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Мнение: Результаты 24-го теста

26.06 / Эксперт: Си Цзиньпин планирует выйти на связь с Путиным из-за Лукашенко

29.01 / Смартфон Samsung Galaxy A52 5G показали на рендере

09.02 / Эксперты назвали необычные способы продлить жизнь старому смартфону

21.06 / Ничего хорошего из этого не выйдет: с какими мужчинами даже не стоит начинать строить отношения

07.07 / Мнение: Армянские саперы в Алеппо

22.10 / Мнение: Проблемные симпатии

25.05 / Китай арестовал 275 пассажиров авиалайнера, летевшего из США на Тайвань

14.02 / В аэропорту Красноярска сделали место для поцелуев

30.08 / Фестиваль “Цветочный джем” откроется в Москве 1 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика