 

“С теорией у меня все ок. А вот шить не выходит”. Навальный рассказал, как в колонии осваивает новую профессию

21.12.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В детстве учителя говорили мне: “Навальный, будешь плохо учиться – останешься на второй год и пойдешь потом в ПТУ”. Учился я хорошо, но вот в ПТУ все равно попал. Ага. Я учащийся ПТУ, проходящий обучение по профессии 19601 “швея”, – отметил политик.

По его словам, в колонии “настоящее ПТУ” с классными комнатами, тетрадями, практическими и контрольными работами и двумя учительницами.

“Студенты, понятное дело, с бритыми головами, отчего кажется, что пророчество моей школьной учительницы сбылось дважды. Я не только в ПТУ, но и в классе для тех, кто оставался на второй год десять раз подряд. Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков”, – рассказал Навальный.

Он рассказал, что “специальный сострудник” иногда делает замечания, например, требует прекратить смотреть в окно.

“С теорией у меня все ок. Вот пятерку по контрольной получил. А вот шить не выходит. Скорость шитья регулируется педалью, и машинка у меня либо стоит, либо с огромной скоростью фигачит совершенно косую строчку, что вводит меня в состояние бешенства, и тогда, ясен пень, вообще ничего не получается. Как мудро сказала учительница: “А не надо было лапищу 46 размера отращивать!” Все так. Не надо было. Ну, научусь, наверное. “, – добавил оппозиционер.

https://www.facebook.com/navalny/posts/5085899234762452

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Киев призвал коллективно сохранить санкции США против «Северного потока – 2»

25.05 / Лукашенко выступит с обращением в связи с инцидентом с Ryanair

04.02 / Бутусов: После удара по ОПЖЗ и информационным проектам РФ в Украине Зеленский отрезал себе пути отступления – бить так бить

10.09 / Лавров и Макей оценили решения по реализации положений договора о Союзном государстве

15.05 / Сербский политик оценила вакцину «Спутник V»

30.07 / После нападения женщины на девочку на детской площадке в Петербурге начата проверка

06.02 / В Минюсте рассказали, какие украинские тюрьмы выставят на аукцион в первую очередь

16.09 / Ефремов сказал, где хотел бы отбывать наказание

16.05 / Китай решил сыграть активную роль в восстановлении мира в Афганистане

16.11 / Фитнес-тренер рассказала о возможных причинах госпитализации Дмитрия Хрусталева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика