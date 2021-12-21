“С теорией у меня все ок. А вот шить не выходит”. Навальный рассказал, как в колонии осваивает новую профессию

“В детстве учителя говорили мне: “Навальный, будешь плохо учиться – останешься на второй год и пойдешь потом в ПТУ”. Учился я хорошо, но вот в ПТУ все равно попал. Ага. Я учащийся ПТУ, проходящий обучение по профессии 19601 “швея”, – отметил политик.

По его словам, в колонии “настоящее ПТУ” с классными комнатами, тетрадями, практическими и контрольными работами и двумя учительницами.

“Студенты, понятное дело, с бритыми головами, отчего кажется, что пророчество моей школьной учительницы сбылось дважды. Я не только в ПТУ, но и в классе для тех, кто оставался на второй год десять раз подряд. Видимо, как самому сомнительному пэтэушнику мне полагается специальный сотрудник. Он садится за соседнюю парту, ставит на стол направленный на меня видеорегистратор и сидит так все пять часов уроков”, – рассказал Навальный.

Он рассказал, что “специальный сострудник” иногда делает замечания, например, требует прекратить смотреть в окно.

“С теорией у меня все ок. Вот пятерку по контрольной получил. А вот шить не выходит. Скорость шитья регулируется педалью, и машинка у меня либо стоит, либо с огромной скоростью фигачит совершенно косую строчку, что вводит меня в состояние бешенства, и тогда, ясен пень, вообще ничего не получается. Как мудро сказала учительница: “А не надо было лапищу 46 размера отращивать!” Все так. Не надо было. Ну, научусь, наверное. “, – добавил оппозиционер.

https://www.facebook.com/navalny/posts/5085899234762452

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

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