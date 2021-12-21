Дорн: Как я несколько месяцев прожил в США без женщин? Дрочил

По словам музыканта, он, находясь несколько месяцев в США для написания альбома, обходился без женщин.

“Как я несколько месяцев прожил без женщин? Дрочил”, – отметил он.

Как отметил музыкант, когда уставала правая рука, он переходил на левую.

“Когда уставала левая, переходили на правую”, – объяснил он.

Полную текстовую версию интервью Дмитрия Гордона с Иваном Дорном можно прочитать здесь

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

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Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе “Пара нормальных”. Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. Сейчас он известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор.

Вместе с женой он учился в одном классе. Пара вместе уже почти 15 лет. Они зарегистрировали брак в 2013 году. Супруги воспитывают дочь Василису (2014) и сына Ивана (2015).

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