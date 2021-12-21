Собянин рассказал о модернизации горнолыжных склонов столицы

Самая протяженная трасса расположена в Битцевском лесу – ее длина более 20 километров. Обустроены и новые лыжные трассы. Одна из них проложена в парке “Хованская дубрава” поселении Сосенской в Новой Москве.

Лыжники с хорошей подготовкой могут опробовать маршрут с перепадами в парке “Сокольники”. Лыжня расположена вдоль каскада 5-го Путяевского пруда и 5-го Лучевого просека.

Больше половины лыжных трасс Москвы оборудованы уличным освещением. Кататься там можно и днем, и вечером.

В случае бесснежной погоды на выручку придут снеговые пушки. Ими оснащено более десятка трасс. “Самая протяженная пятикилометровая лыжня с искусственным снегом была открыта в Братеевской пойме в конце ноября”, – уточнил Собянин.

Он также рассказал, что в городе традиционно работает семь общедоступных горнолыжных склонов с пунктами прокатами спортивного инвентарям.

Можно покататься на горных лыжах, тюбинге, сноуборде, заняться фристайлом. Также откроются секции по зимним видам спорта.

К новому сезону проведена модернизация спортивных сооружений, для посетителей построено кафе.

“Впереди длинные новогодние каникулы. Отличный вариант – провести их на лыжах и коньках”, – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал об украшении столицы к Новому году. Атмосферу приближающегося праздника на улицах создают более четырех тысяч световых конструкций.