 

“На тебя дети подписаны, вы что делаете?” Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах

21.12.2021, 9:45, Новости дня
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В подписи к фото 24-летний спортсмен указал эмодзи в виде дельфина и сердечка, а в качестве геолокации указал Мальдивы.

“Огонь! Тема, на тебя дети подписаны, вы что делаете? Цензура где?” – прокомментировала пост meristruss.

“Ого, жена”, – заметил zemnitskij489.

“Какие у нее красивые ноги!, – написал mklapmax.

“Красивая пара”, – считает vlad_mbappe.

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A post shared by Artem Dovbyk * (@tema_dovbyk)

Контекст:

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Он начал играть за профессиональные клубы в 2014 году. В разные годы выступал в командах “Черкасский Днепр”, “Днепр”, “Заря” (Молдова), “Мидтьюлланн” (Дания), “Сеннерйюск” (Дания). С 2020 года играет в “Днепре-1”, который выступает в Украинской премьер-лиге.

В 2021 году Довбик дебютировал в сборной Украины. Он самый молодой автор забитого гола в истории сборной на чемпионатах Европы. В последнем сезоне украинской Премьер-лиги он сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.

С женой Юлией Артем был знаком со школы. Вместе они больше четырех лет, но официально оформили отношения в 2020 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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