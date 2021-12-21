СМИ обнародовали полный текст подозрения Порошенко. В нем описано, как создавалась ООН

Во втором абзаце документа сказано: “Установлено, что 24 октября 1945 года начал действовать устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня 1945 года, которым фактически была создана ООН”. Далее в тексте говорится о том, что в состав организации вошли СССР и еще 49 стран-основателей, позже к ней присоединились другие государства.

Фото: pravda.com.ua

Журналист Владимир Горковенко в Facebook пошутил по поводу описания истории создания ООН в тексте подозрения Порошенко.

“Предлагаю Офису президента не останавливаться и в подозрении рассказать о сотворении мира от Адама и Евы. Хоть какая-то каноничность будет этого документа”, – написал журналист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4723618274342428&id=100000829056947

В подозрении отметили, что нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук и Порошенко объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает “высокопоставленных чиновников РФ”, в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь “ЛНР” и “ДНР”, пишет “Украинская правда”.

По версии следствия, помощник президента РФ Владислав Сурков и заместитель руководителя правительства Дмитрий Козак привлекли к сотрудничеству Медведчука. Он в свою очередь, договорился с Порошенко. Как и когда это произошло – следствие не установило.

СБУ считает, что Порошенко “присоединился к предложению Медведчука” ради “собственных политических интересов” – обострение в отношениях с россиянами и срыв отопительного сезона могли угрожать президенту падением рейтингов и доверия.

Контекст:

Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили 20 декабря. Его адвокат Илья Новиков говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”, СМИ писали, что документ направили по почте.

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется “после запланированных международных встреч и короткого отпуска”, сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко “Европейская солидарность” Александр Турчинов.

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по “угольному делу”, но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения.

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.

По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства “вынуждены были спасать ситуацию” в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине “тотальную блокаду”.

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