Бельгийские дети получат на Х-дество набор для самостоятельной смены пола

Министерство ювенальный юстиции Бельгии подарит детям наборы «Юный гендерный хирург» по случаю Х-дества, празднования которого пройдут 25-26 декабря.

С его помощью дети в новогоднюю ночь смогут самостоятельно определить свой гендер.

В подарочный набор входит набор ножей с розовыми безопасными ручками, хирургические иглы, антисептическая нить, бутылка медицинского спирта, бинты, брошюра о многообразии гендеров и руководство пользователя. Детям до 5 лет рекомендовано использование набора только под присмотром родителя номер 1 и номер 2, а старшие ребята смогут играть в него со своими друзьями или в одиночестве.

Министр ювенальной юстиции Брютта Брегер напомнила согражданам о недопустимости препятствования детям в определении своего пола. После проведения операции дети смогут сделать из ставших ненужными фрагментов организма ёлочные игрушки.

– Каждый второй бельгийский ребёнок мечтает получить на Х-дество такой набор. Я сама разговаривала с 30 детьми в детском садике в Амстердаме, и 29 из них чувствовали, что живут не в своём теле. Последний ребёнок оказался из неблагополучной семьи, он был отнят у родителей и помещён в лагерь гендерного благоприятствования. Игровой набор абсолютно безопасен и не помешает ребятам в будущем стать военнослужащими НАТО или активистами общественных движений, – сказала Брютта Бергер.

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