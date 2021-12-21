Клинтон – РФ пытается взять Запад «на слабо» — и уступать её требованиям нельзя

Ситуация вокруг Украины представляет собой «игру на слабо» между Россией и Западом и США и их союзникам ни в коем случае нельзя давать Москве гарантии того, что Украина никогда не войдет в состав ЕС или НАТО, поскольку в этом случае они по сути отрекутся от своих ценностей, сказала в интервью CNN бывшая глава американского Госдепа Хиллари Клинтон. Экс-госсекретарь также прокомментировала в беседе с журналистом канала дипломатический бойкот Вашингтоном пекинской Олимпиады и сказала несколько слов о своей новой книге — политическом триллере «Государство террора».

Госпожа госсекретарь, насколько вас беспокоит положение дел между Россией и Украиной, а главное — что, на ваш взгляд, может предпринять президент Байден для того, чтобы сдержать Россию?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, экс-госсекретарь США: Мне кажется, что Путин действует, следуя старому ленинскому афоризму о том, что нужно прощупывать штыком и колоть сквозь кожу и мышцы до тех пор, пока не наткнёшься на кость. Думаю, что сейчас — забрав два региона у Грузии и отобрав у Украины Крым — Путин пытается понять, насколько далеко он может зайти. И, на мой взгляд, не только США под руководством президента Байдена, но и наши союзники по НАТО, а также другие страны дают Путину чёткий сигнал о том, что это будет не только очень опасно для него, но и обернётся наращиванием военной помощи в адрес Украины. Мы уже поставляем ей гораздо больше военного снаряжения и более современное вооружение, дабы она смогла попытаться сравняться по уровню с Россией, помогая ей таким образом себя защитить.



Мы также высказали угрозу — на мой взгляд, вполне выполнимую — ввести не просто неимоверно жёсткие санкции — а то ведь люди стали теперь задавать вопросы вроде: «А какой вообще прок от этих санкций?» — а санкции и в отношении государства, и в отношении отдельных лиц; как я понимаю, именно такие меры рассматривают и в Европе, и в нашей президентской администрации. Мы ведь много чего знаем о Путине и его олигархах, и, как мне кажется, в администрации понимают, что нужно очень чётко дать понять Владимиру Путину, что его действия дорого обойдутся не только России, но и ему лично, а также людям, на которых он по сути держится, и финансовым программам, которые приносят ему выгоду.



Впрочем, то, что происходит сейчас, можно назвать игрой на слабо, Фарид. Насколько мне известно, Путин ждёт, чтобы США и НАТО заявили, что никогда-никогда не дадут Украине шанс вступить в альянс и в ЕС — но это уже слишком. Ведь если мы действительно верим в суверенитет, в демократию и в то, что народы должны иметь возможность сами определять своё будущее, то, как мне кажется, заявив так, мы от очень многого откажемся.



Так что переговоры эти будут наиважнейшими, и я уверена, что администрация предусмотрела ряд ответных мер, а также готова озвучивать — и уже озвучивает — убедительные угрозы.

Давайте обсудим ещё одну великую державу, так сказать, на повестке дня — Китай. Наша президентская администрация объявила о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады. И меня лично больше всего интересует — и удивляет — вот какой момент: да, несколько государств, включая Австралию, Канаду и Великобританию, к этому бойкоту присоединились, но абсолютное большинство стран этого делать не стали. Какие у вас мысли по этому поводу? Такой шаг всё-таки политизирует Олимпийские игры в такой степени, какой не было даже во времена холодной войны, ведь тогда США и Советский Союз друг к другу на Олимпиады приезжали. Стоит ли такая игра свеч? Как нам рассматривать этот шаг?





ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Как помните, в 1980 году президент Картер увёл с Олимпиады, которая проводилась в тогда ещё Советском Союзе, всю американскую сборную, и это стало тяжёлым ударом для всех наших спортсменов, которые тренировались и готовились к соревнованиям. Администрация Байдена, в свою очередь, избрала дипломатический бойкот — то есть фотографий, на которых наш президент, вице-президент или госсекретарь сидят на трибунах рядом с китайскими чиновниками и болеют, не будет, такой картинки не получится. Не будем забывать, что во время прошлой Олимпиады в Китае, когда у нас с ними ещё несколько по-другому развивались отношения, президент Буш в Пекине побывал.



Знаете, жест это символический, и все это понимают, но он, пусть и несильно, всё-таки ударит по репутации Китая. Разумеется, к Китаю нужно применять гораздо более серьёзные меры, чем дипломатический бойкот Олимпиады, которую проводит Пекин. Нам необходимо получить более масштабное геополитическое и стратегическое понимание намерений и целей Китая. И мне известно, что люди в администрации Байдена пытаются этого понимания добиться — ведь крайне узкий подход Трампа, сводившийся к торговым вопросам и пошлинам, просто не учитывал события, происходящие в Южно-Китайском море, по всей Средней и Южной Азии, а также во многих странах Африки и Латинской Америки. А ведь именно на эти события и нужно обращать внимание США.

Прежде чем вас отпустить, не могу не задать вам вопрос о вашей книге, госпожа госсекретарь. Вопрос такой: книга получила много хороших отзывов, но многие говорят, что она представляет собой почти ничем не прикрытую нападку на президента Трампа. От обзора к обзору всё время повторяется одно слово — «расплата», пишут, что для Хиллари Клинтон настал час расплаты. Вы считаете, что это справедливое замечание? И считаете ли вы справедливой в контексте книги критику в ваш адрес по поводу того, что вы никак не можете забыть про выборы 2016 года?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Фарид, я действительно убеждена, что наша демократия по-прежнему подвергается натиску со стороны бывшего президента, который организовал попытку госпереворота — ей стал штурм нашего Капитолия, — и до сих пор продолжает высказывать фальшивые обвинения в том, что выборы 2020 года были каким-то образом фальсифицированы в пользу его противника. Я считаю, что этот человек представляет прямую и явную угрозу для США. А пережив его президентство и подойдя к моменту, когда настало время написать политический триллер в сотрудничестве с моей подругой и соавтором Луизой Пенни, я, конечно, стала опираться на ту реальность, которую испытали мы все.



А триллер получился хороший. Мне очень понравились обзоры, а ещё больше — отзывы читателей, которые рассказывали мне, что им больше всего понравилось в «Государстве террора». Ведь протагонистами романа — что для жанра триллера довольно необычно — выступают две женщины определённого возраста, госсекретарь и её подруга.



В книге есть кое-что про Афганистан. Когда я в прошлый раз была у вас на передаче — если не ошибаюсь, это было 30 апреля, — мы обсуждали как раз то, что должно было случиться в этой стране, и я сказала, что опасаюсь, что она вновь превратится в базу для организации атак, — и в романе это как раз и происходит. А ещё там рассказывается о внутренней попытке госпереворота, попытке свергнуть президента-преемника.

Всё это — художественный вымысел, все персонажи там вымышленные, но если бы я не опиралась на реальные события, роман получился бы слабым. Так что я воспринимаю книгу исключительно как отличный триллер с интереснейшим сюжетом — но также она является и предостережением о том, что нам нужно делать, чтобы уберечь нашу демократию от людей как внутри нашей страны, так и за рубежом, которые хотят её у нас в буквальном смысле отобрать.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 декабря 2021 года.