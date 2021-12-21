 

Невакцинированным россиянам увеличат ставку подоходного налога

21.12.2021, 9:11, Разное
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В рамках разработанной программы мотивационных мер по привлечению граждан к добровольной вакцинации правительство приняло постановление об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 20 процентов для лиц, не прошедших курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Согласно тексту документа, до 1 февраля всем работодателям предстоит подать ФНС полный список сотрудников и указать номера сертификатов о вакцинации. Затем ведомство вышлет уведомление с точными расчётами ставки налогообложения для каждого работающего.

Работодатель в случае прохождения вакцинации ранее непривитым сотрудником обязан отправить обновлённые данные в ФНС. После этого работник сможет восстановить прежнюю ставку НДФЛ 13 процентов.

Если будет выявлена недостоверная информация о вакцинации, работодателя оштрафуют на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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