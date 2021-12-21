 

“Весь год я пребывала в любви”. Жанна Бадоева в глубоком декольте публично призналась в любви

21.12.2021, 9:08, Новости дня
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В подписи к фото 45-летняя ведущая поздравила всех с наступающими праздниками и подвела свои итоги уходящего года.

“Все по любви… Так бы я точно написала, если бы меня попросили подвести итоги уходящего года […] Уходящий год у меня действительно был связан с любовь к своему делу, к тому, чем я занимаюсь уже много лет. Банальнейшая, казалось бы, фраза “люби то, что делаешь, и делай то, что любишь” и есть мои итоги года уже много-много лет” – призналась Бадоева.

Она также добавила, что “весь год пребывала в любви” к собственному телешоу и к команде, которая его делает.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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