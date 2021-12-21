Подлодка ТОФ поразила «Калибром» береговую мишень из Японского моря

Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой «Калибр» береговую цель, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения», – приводит сообщение ТАСС.

Береговая цель была расположена на удалении 1 тыс. километров, в военном ведомстве добавили, что ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум в расчетное время.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по мишени, находившейся в Белом море, и поразил ее прямым попаданием.