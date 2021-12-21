 

В Кремле сочли огромным успехом применение «Спутника V» в более чем 70 странах

21.12.2021, 8:12, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «России 24» назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.

«Ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) пронес вакцину через все эти препоны, семьдесят с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже ее применяют у себя – это огромным успех», – цитирует его РИА «Новости».

«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что «Спутник V» – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

Ранее сообщалось, что ВОЗ сможет провести инспекцию на месте производства «Спутника V» в феврале 2022 года.



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