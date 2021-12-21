 

Расследование дела об отстреле 180 гусей продолжили после смерти магаданского депутата

21.12.2021, 8:12, Новости дня
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Правоохранители после смерти депутата Магаданской гордумы Александра Крамаренко продолжают расследование уголовного дела, возбужденного из-за отстрела на Чукотке почти 180 гусей, сообщил представитель окружного Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

В ведомстве сообщили, что «подозреваемым и обвиняемым он (Крамаренко) не был по данному уголовному делу, дело было возбуждено по факту (незаконной охоты), расследование продолжается», передает РИА «Новости».

Напомним, Крамаренко был найден мертвым у себя в офисе.

До этого вокруг него разгорелся скандал после появления в Сети фото, на котором охотник стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек «убитых гусей».



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