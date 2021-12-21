 

Глава Калининградской области счел угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии

21.12.2021, 8:12, Новости дня
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Калининград потребляет белорусские продукты, потому инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Алиханов заявил, что его беспокоят инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы, передает РИА «Новости».

«Прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», – сказал он.

Губернатор добавил, что видит в возможном решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.

Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области и Москва не оставит это без внимания. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.



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