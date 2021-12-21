Ярославцы стали чаще обсуждать проблемы на работе с родственниками и друзьями

21.12.2021, 9:09, Детали

Теги: Бизнес, Здравоохранение, Работа

Служба исследований hh.ru и цифровой медицинский сервис “Доктор рядом”, провели опрос и выяснили, как жители ЦФО (в том числе из Ярославской области) области обычно справляются с проблемами на работе.

57% респондентов раньше, как правило, пытались справиться со своими проблемами на работе самостоятельно. Сейчас так поступают только 35%. Зато респонденты значительно стали чаще обращаться за помощью к родственникам (сейчас – 38%, раньше – 15%), к друзьям (сейчас – 33%, раньше – всего 16%) и к коллегам (сейчас – 22%, раньше – 18%).

Те, кто предпочитает делиться с кем-либо своими проблемами на работе, обычно просто ищут утешения и испытывают потребность выговориться (32%), ждут поддержки (22%), реже – ищут совета (14%) или конкретной помощи (5%). 26% вообще ничего не ожидают от таких разговоров.

При этом большинство (64%) говорят, что собеседники их действительно поддерживают и этого достаточно, 14% обычно получают полезный совет, 8% отмечают, что их лишь утешают. 3% недовольны такими беседами, потому что «помощи ни от кого не дождаться», а 2% получают медвежью услугу – им делают хуже, а не помогают. И лишь еще 6% рассказали, что собеседники действительно помогают им решить проблему.

Тем временем аналитики SuperJob отмечают смену приоритетов: в этом году ярославцы «тринадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов.

Так, каждый пятый житель Ярославля (23%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — делятся опрошенные. Напротив, 14% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 7% респондентов из города. Каждый восьмой (12%) планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 5% ярославцев. 7% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 3%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 10% ярославцев: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д. Затруднились ответить 6% опрошенных.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Ярославле чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.