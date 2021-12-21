Вакцина от старения позволит продлевать жизнь

Разработанная японскими учеными вакцина от старения позволит в дальнейшем продлевать жизнь. Профессор из Juntendo University (Япония) Тохру Минамино рассказал РЕН ТВ об особенностях созданного инновационного продукта.

– Мы работаем с “возрастными” и стареющими клетками более 20 лет. Нами было обнаружено, что эти клетки активизируют атеросклероз или другие заболевания, связанные с возрастом, к примеру, диабет. Если у нас получится извлечь стареющие клетки из тела, то сможем улучшить ситуацию с атеросклерозом, диабетом и так далее, – пояснил ученый.

По его словам, для этого была разработана вакцина, способная выводить эти клетки из организма.

– Это наш главный результат. Мы нашли особый маркер, указывающий на клетки старения. И наша вакцина работает таким образом, что она выявляет эти маркеры и удаляет клетки старения из нашего тела, – пояснил Тохру Минамино.

Он также добавил, что разработанное средство позволит в дальнейшем справиться с такими заболеваниями, связанными с возрастом, как диабет, а может даже и с деменцией.

– Финальная цель нашего исследования – это человек. Мы хотим применять нашу технологию к пациентам. Правда, для этого еще многое предстоит сделать. Нам нужно больше базы, чтобы исследовать вакцину на людях. Все-таки сначала мы будем тестировать вакцину на обезьянах. Исследование должно проходить постепенно, шаг за шагом приближая нас к человеку, – рассказал профессор.

Сначала исследование проводилось на разных видах мышей, так как люди и грызуны подвержены одинаковым заболеваниям. Как объяснил Минамино, как правило, мыши живут около двух с половиной лет.

– Но с вакциной они живут дольше. Люди и мыши подвержены одинаковым заболеваниям. Но вообще все-таки исследование должно проходить постепенно: сначала на мышах, затем на обезьянах, а уж потом на людях. Спешка тут не нужна. Но мы обязательно дойдем до людей, – заверил специалист.

Он также отметил, что пока обнаружен лишь один маркер стареющих клеток, однако их должно быть больше. В идеале, по словам профессора, необходимо найти свой маркер для каждого вида заболеваний и для каждого отдельного пациента. Таким образом, в каждом отдельном случае получится выбирать нужную вакцину. Он подчеркнул, что в этом и заключается инновация разработки, которая позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

– Я верю, что мы очень близки к запуску вакцины для людей. Нам нужно идентифицировать еще несколько маркеров для клеток старения, и мы легко создадим вакцину. Сейчас уже существует как минимум несколько способов борьбы с раком при использовании антител… Я думаю, мы очень близки, – подчеркнул Тохру Минамино.

Он также выразил надежду на то, что это может произойти в ближайшие пять лет.