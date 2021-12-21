 

Девушка купила роскошное вечернее платье в интернет-магазине, но то что пришло больше походит на костюм Аладдина

21.12.2021, 7:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Платье продавалось по скидке и на фото выглядело весьма экстравагантно.

Фиолетовый цвет, смелые вырезы и небольшая длина – это и привлекло внимание девушки, которая даже не подозревала о том, что получит в итоге.

Получив посылку и распаковав её, молодая красотка буквально пришла в ярость. Она тут же написала отправителю.

«Сегодня я забрала свой заказ. Объясните мне, что это такое?»

Вечерний наряд был гораздо длиннее, чем на фото, имел другой окрас и не подходил по размеру.

В расстроенных чувствах девушка опубликовала снимки нового приобретения и получила фитбек в виде смешных комментариев.

«Ты в нем похожа на родственницу Аладина»

«Это та цена, которую вы заплатили за экономию на одежде»



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Близнецы, не бегите от проблем: совет для счастливой любви каждому знаку зодиака

31.05 / Политолог Сосновский о присутствии сына Лукашенко на встрече с Путиным: Полное недоверие ко всему окружению

09.03 / Можно ли вернуться в прошлое?

08.03 / Мнение: Черная метка Коломойскому

14.09 / Ученые экспериментально доказали невозможность универсальной диеты

16.12 / Оборона «Петербургской Трои»

18.02 / В Японии создали уникальное «лекарство от старости»

28.05 / Эндокринолог Павлова назвала пять причин отказаться от семечек

16.10 / Мнение: Письмо: “Башня или здравый смысл?”

26.09 / Меган Маркл поздравляют с третьей беременностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика