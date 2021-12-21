Ученые предупреждают о наступлении «адской» жары на Земле

Исследователи из Дьюкского университета (США) сообщили, что глобальное потепление климата заметно повлияет на рынок труда. В будущем люди не смогут долго работать на улице, отметили ученые.

Специалисты спрогнозировали, что из-за наступления «адской жары» люди откажутся от длительной работы на улице. Если температура на Земле увеличится более чем на два градуса по Цельсию, то экономические потери от уменьшения производительности труда достигнут 1,6 триллиона долларов в год.

Наиболее пострадают от потепления климата рабочие в тропических и субтропических регионах — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и западной части Тихого океана. Многие сотрудники в этих регионах уже сейчас при жаре испытывают трудности во время работы на улице. С каждым градусом потепления жизнь вне помещений станет сложнее, предупредили ученые.

Кроме того, во многих странах летом будет почти невозможно без вреда для рабочих выполнять критически важные сельскохозяйственные и строительные работы. Индия, Китай, Пакистан и Индонезия, где большинство граждан трудятся на открытом воздухе, столкнутся с большими экономическими потерями от изменений климата.

Ранее сообщалось, что в России стало теплее из-за изменения климата. За 2020 год средняя температура в стране увеличилась на 3,2 градуса. Зима в прошлом году была теплее нормы на пять градусов.